Lütfü Savaş'ın annesi hayatını kaybetti
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Lütfü Savaş'ın annesi hayatını kaybetti

17.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:53
Lütfü Savaş'ın annesi hayatını kaybetti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın annesi Nimet Savaş hayatını kaybetti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın annesi Nimet Savaş hayatını kaybetti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın annesi Nimet Savaş tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da "Sevgili annem Nimet Savaş, tedavi gördüğü hastanede maalesef vefat etmiştir. Pandemi dolayısı ile acımızı telefonla arayarak, mesaj göndererek, sosyal medyadan yazarak paylaşan tüm hemşehri ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:58:03. #1.15#
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