'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu
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'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Haberler | Yerel

'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu 26 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kuşadası eski Belediye Başkanı Mustafa Lütfi Suyolcu adına her yıl verilen onur ödülünün bu yılki sahibi, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler oldu.

'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu

AYDIN - 26 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kuşadası eski Belediye Başkanı Mustafa Lütfi Suyolcu adına her yıl verilen onur ödülünün bu yılki sahibi, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler oldu.

1977-1980 ile 1989-1994 tarihleri arasında Kuşadası Belediye Başkanlığı yapan ve 1995 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Lütfi Suyolcu adına ölüm yıldönümü olan 16 Mayıs günü Kervansaray'da düzenlenecek anma etkinliğinde, Kuşadası Engelliler Derneği'nin kurucusu ve başkanı Canan Güler'e ödülü verilecek. Bu yıl üçüncü kez verilecek onur ödülünün iki yıl önce ilk sahibi Hüseyin Arabul olurken, ödülü geçen yıl Ali Ergül almıştı.

Bu yıl başkanlığını gazeteci yazar Nedim Şener'in yaptığı seçici kurulda, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları yer aldı. Yaptığı uzun ve titiz değerlendirme sonunda seçici kurulun kararını açıklamasının ardından büyük heyecan yaşadığını söyleyen Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, ödüle layık görüldüğü için büyük onur duyduğunu ifade etti.

Lütfi Suyolcu'nun kızı, sinema ve tiyatro oyuncusu, sanat eleştirmeni Çiğdem Suyolcu ise Kuşadası'nda daha güzel bir dünya oluşturmak adına önemli çalışmalara imza atan Canan Güler'e kent ve yaşama kültürü ödülünün verileceğini belirterek, "Onu tanıyan herkes ödülü hak ettiğine inanıyor" dedi. Lütfi Suyolcu'nun anısını yaşatmak için 16 Mayıs saat 16.00'da herkesi Kervansaray'a beklediklerini söyleyen Çiğdem Suyolcu, ödülü kazanan Canan Güler'i de kutladı.

'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu
'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu
'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu
'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' bu yıl Canan Güler'in oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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