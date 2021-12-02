Lütfi Elvan kimdir? Lütfi Elvan hayatı ve biyografisi!

Bir süredir istifa edeceği konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden affını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen talebin ardından Elvan'ın yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Lütfi Elvan hayatı ve biyografisi! Lütfi Elvan kimdir?

1962'de Karaman'da doğan Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesi'nde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı. Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT'de planlama uzman yardımcısı, uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23. dönemde Karaman milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde, Antalya milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, Mersin milletvekili seçildi. 64. hükümette Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer aldı. 65. hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti. AK Parti 27. dönem Mersin Milletvekili olarak bir kez daha TBMM'ye giren Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini de sürdürüyordu. Elvan, 10 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmıştı.