Luna Spia, Futbolist'e katıldı!

Futbolist bu haberi takipçilerine Twitter üzerinden paylaştığı bir paylaşımla duyurdu.

https://twitter.com/FutbolistCo/status/1361340333070708741's=20

Futbolist dün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderide ekibe yeni bir ismin katıldığını duyurdu. Hoş geldin mesajı yayınlayan Futbolist, Ceren "Luna Spia" Pektaş'ın ekibe Twitch yayıncısı olarak dahil olduğunu duyurdu.

Twitch platformunda yayınlar yapan ve samimi kişiliği ile izleyicilerin beğenisini kazanan Ceren "Luna Spia" Pektaş Valorant yayınları ile dikkat çekmekte, kendisi Valorant'ta Immortal olan ilk Türk kadın oyuncu. Yayınlarında farklı tarzda oyunlarda oynayan başarılı yayıncı Futbolist takımının yayıncısı oldu.

Ceren "Luna Spia" Pektaş'ın Twitch kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros