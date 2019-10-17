Lumiere Film Festivali kapılarını 11. kez sinema severlere açtı: Bu yılki Büyük Ödül Coppola'nın
Sinemanın doğum yeri, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde bu yıl Francis Ford Coppola, Donald Sutherland, Frances McDormand gibi beyaz ekranın yıldızların 7. sanatın tutkunlarıyla buluştu
Fransa'da sinemanın kalbinin attığı Lumiere Film Festivali 11. kez perdelerini açtı.
Sinemanın doğum yeri, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde bu yıl sinemanın efsanelerinden Francis Ford Coppola, Donald Sutherland, Frances McDormand ve Xavier Dolan gibi beyaz perde yıldızları 7. sanat tutkunlarıyla buluştu. Euronews.com'da Görüntüle