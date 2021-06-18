Lüleburgazlı güreşçi Efe Yılmaz milli takıma seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lüleburgazlı güreşçi Efe Yılmaz milli takıma seçildi

Lüleburgazlı güreşçi Efe Yılmaz milli takıma seçildi
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Efe Yılmaz, Antalya'da düzenlenen 11-13 yaş Minik Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma seçildi.

Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Efe Yılmaz, Antalya'da düzenlenen 11-13 yaş Minik Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak milli takıma seçildi.

Yılmaz, 9 -15 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada 57 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Efe Yılmaz, bu dereceyle Minikler Milli Takım kadrosuna seçildi.

Sporcunun antrenörü Ali Osman Kara, başarılı sporcuyu tebrik ederek, kendilerine destek verenler herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Bergen Seda Sayan Merve Dizdar
Spor Cristiano Yiğit Şardan Sergen Yalçın Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lüleburgazlı güreşçi Efe Yılmaz milli takıma seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:10:45. #1.14#

title