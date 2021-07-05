Lüleburgaz hayaline kavuştu!

Lüleburgaz Belediyesi'nin kente kazandırdığı Lüleburgaz Kent Ormanı'nın ilk etabı olan piknik ve mesire alanı açıldı. İlk günden yüzlerce vatandaşın faydalandığı Kent Ormanı vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi.

"Lüleburgaz Kent Ormanı açıldı"

Başkan Gerenli de vatandaşla bir araya gelirken, kent ormanı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan vatandaşlar da kent ormanı hakkındaki görüşlerini belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Lüleburgaz halkının uzun yıllardır hayalini kurduğu kent ormanı hayali gerçek oldu. Lüleburgaz Belediyesi'nin girişimleri sonucunda geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 20 yıllığına kiralanan eski Hava Radar Mevzi Komutanlığı Arazisi, kente Lüleburgaz Kent Ormanı olarak kazandırıldı. 4 Temmuz Pazar günü ilk etabı olan piknik ve mesire alanının kapılarını açan Lüleburgaz Kent Ormanı, vatandaşa hizmet vermeye başladı.

Doğanın içinde oksijen deposu

Lüleburgaz'ın hemen yanı başında kente yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Lüleburgaz Kent Ormanı'na ilk gün yüzlerce kişi geldi. Mangal malzemelerini, yiyeceğini ve içeceğini alan vatandaşlar, doğanın içinde tertemiz havanın içinde piknik yapmanın keyfine vardı.

"Hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Lüleburgaz Kent Ormanı'nda tek tek vatandaşlarla buluşan ve onlara ilerleyen etaplarda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Gerenli, "Hayallerin hayat bulduğu Lüleburgaz'da bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kent ormanımızın ilk etabı olan piknik ve mesire alanını bugün halkımızın hizmetine açtık.5 yıllık plan ve program dahilinde kent ormanımızı el birliğiyle bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Vatandaş memnun!

Öte yandan açılışın ilk günü temiz havanın keyfine varmak isteyen vatandaşlar günün erken saatlerinde Lüleburgaz Kent Ormanı'na akın etti. Lüleburgaz Belediyesi'nin kente kazandırdığı kent ormanının önemli bir çalışma olduğunu söyleyen vatandaşlardan bazılarının görüşleri ise şöyle;

Raşit Karabekiroğlu: "Lüleburgaz'ın böyle bir yere ihtiyacı vardı. Hem yakın hem orman havasını hissetmemiz açısından çok güzel. Burada emeği geçenlere teşekkür ederim. Burayı çok beğendik."

Sadık Başçiçek: "Başkan Murat Gerenli'ye teşekkür ediyorum. Lüleburgaz'ın kent ormanına ihtiyacı vardı. Lüleburgaz halkını ben buraya davet ediyorum. Çok güzel, eğlenceli ve serin bir yer burası. Lüleburgaz Belediyesi ızgara yerlerini ağaçlara uzak bir şekilde ayrı tutmuş. Burayı dizayn eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Ömer Faruk Bilici: "Gayet güzel bir yer olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Burayı çok beğendik. Semaverimizi de getirdik. Adana kebabımızı da yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Caner Karabacak: "Burayı güzel buldum. Lüleburgaz için iyi, güzel bir yer. Buranın ağaçlık olması çok güzel. Böyle değerlendirilmesi daha da iyi oldu. Belediye Başkanı Murat Gerenli'ye Lüleburgaz halkını düşündüğü için çok teşekkür ederiz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Herkesin emeğine sağlık olsun."

Saat 09.00 ile 21.00 arası hizmette

Edirne Bayırı Mevkii'nde bulunan Lüleburgaz Kent Ormanı haftanın 7 günü 09.00 ile 21.00 arası vatandaşın hizmetinde olacak. Öte yandan Lüleburgaz Kent Ormanı'nın giriş tarifesi de belli oldu.

Kaynak: Bültenler