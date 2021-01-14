Lüleburgaz'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı
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Lüleburgaz'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

14.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:23
Lüleburgaz'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı. Kazada 1 kaçak göçmen hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ile 20 kaçak göçmen yaralandı.

Kaza, sabaha karşı TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan 34 HV 4635 plakalı minibüs, sürücüsü Şükrü Ş.'nin kontrolünden çıkarak, önünde seyreden TIR'a arkadan çaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada 1 kaçak göçmen hayatını kaybederken minibüs sürücüsü Şükrü Ş. ile 20 kaçak göçmen yaralandı. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis soruşturma başlattı. 


- Kırklareli
Lüleburgaz'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı
Lüleburgaz'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğurcan KARAOĞLU

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