Lüleburgaz'da E-Dönüşüm eğitimi düzenlendi
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMO) işbirliğiyle E Dönüşüm Eğitimi düzenlendi.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMO) işbirliğiyle E Dönüşüm Eğitimi düzenlendi.
Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) gerçekleştirilen eğitimde, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü İnci Şavcı tarafından, E-Uygulamalar,E-Arşiv,E-İrsaliye, E-Fatura üzerine interaktif bir şekilde sunum gerçekleştirildi.
Eğitime yoğun katılım sağlandı. - KIRKLARELİ