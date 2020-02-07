Lüleburgaz'da E-Dönüşüm eğitimi düzenlendi
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Lüleburgaz'da E-Dönüşüm eğitimi düzenlendi

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMO) işbirliğiyle E Dönüşüm Eğitimi düzenlendi.

07.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:39
Lüleburgaz'da E-Dönüşüm eğitimi düzenlendi

Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMO) işbirliğiyle E Eğitimi düzenlendi.


Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) gerçekleştirilen eğitimde, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü İnci Şavcı tarafından, E-Uygulamalar,E-Arşiv,E-İrsaliye, E-Fatura üzerine interaktif bir şekilde sunum gerçekleştirildi.


Eğitime yoğun katılım sağlandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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