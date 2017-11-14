Lüleburgaz'da Çatı Yangını

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi üzerinde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı saran yangına, haber verilmesi üzerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.



Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.



İtfaiyeden yazılı açıklama



Öte yandan ev sahiplerinin itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale ettiği iddiaları üzerine Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaptı.



İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangına 3 araç ile müdahale edildiği ve tüm araçlarda su bulunduğu ifade edildi.



Yangına geç müdahale edildiği iddialarına da cevap verilen açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği açısından binanın elektriği kesilmeden müdahale edilmediği aktarıldı.



Açıklamada şunlara yer verildi:



"Müdahale anında binada ve çevresinde aşırı rüzgarlı havadan dolayı kopan elektrik telleri bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kuralları açısından da binadan elektrik kesilmeden müdahale edilmesi geri dönüşü olmayan riskler barındırmaktadır. Elektrik akımına kapılmaması için çalışanlarımız gerekli talimatları uygulamış, elektrik kesilene kadar hazırlıklarını yapmışlardır. TREDAŞ'ın elektriği kesmesi ile birlikte ekiplerimiz tüm araç ve ekipmanları ile müdahale etmiştir. İddia edildiği gibi araçlarda su olmaması mümkün değildir. Tüm araçlarımız araç takip sistemi ile 7 gün 24 saat online takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği için itfaiye çalışanları görev başındadır. Halkımızın bilgisine sunulur."