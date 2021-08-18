Lüleburgaz Belediyesi'nden bir ilk daha!
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Lüleburgaz Belediyesi'nden bir ilk daha!

Lüleburgaz Belediyesi'nden bir ilk daha!
Bültenler - Haberler | Güncel

Trakya'nın ilk evsel nitelikli biyolojik atık su arıtma tesisi unvanına sahip olan Lüleburgaz Belediyesi bir ilke daha imza atıyor.

"Günde 20 bin metreküp çamur gübre olacak"

Belediye, atık su arıtma tesisinden günde çıkan 20 bin metreküp çamuru kuracağı solar kurutma tesisi sayesinde gübre ve toprak dolgu malzemesine dönüştürecek. Evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri arasında Trakya'da ilk olacak olan Solar Kurutma Tesisi'nden çıkacak gübre ve dolgu malzemeleri belediye tarafından çeşitli alanlarda değerlendirilecek.

2021 Çevre Yılı'nda yaptığı yatırım ve farkındalık etkinlikleriyle çevreye yönelik duyarlılığı artıran Lüleburgaz Belediyesi, çevre için önemli bir adım daha attı. Süresiz atık toplama kampanyasını başlatan, kent genelindeki kamu binalarında yer alan eski tip muslukları tasarruflu musluk haline getiren, kente kazandırmaya devam ettiği yeşil kullanılabilir alanlarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artıran Lüleburgaz Belediyesi son olarak biyolojik atık su arıtma tesisinden çıkan çamurları kurutacak. Yapılacak olan solar kurutma tesisi evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri arasında Trakya'da ilk olma niteliğiyle ön plana çıkacak.

Yılda 7 milyon metreküp çamur kurutulacak

Lüleburgaz Belediyesi Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden günde çıkan 20 bin metreküp çamuru kurutmak için harekete geçen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, bin 800 metrekarelik alanda solar kurutma tesisi çalışmalarına başladı. Bu yıl içerisinde inşaatının tamamlanması beklenen solar kurutma tesisi faaliyete geçtikten sonra yılda 7 milyon metreküp çamuru kurutacak.

Kurutulan çamurlar doğaya dönecek

Halihazırda yüzde 23 kuruluk oranında çıkan çamurlar, tesisin çalışmasıyla birlikte yüzde 80 kurulukta çıkacak. Üre oranı yüksek olan kurutulmuş çamurlar ise belediyenin alanlarında toprak dolgu malzemesi ve gübre olarak değerlendirilebilecek. Yüksek gübre verimine sahip olan kurutulmuş çamur bununla birlikte dolgu toprak malzemesi olarak da kullanılarak doğaya dönecek.

Kaynak: Bültenler

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