Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli Başkan Kurt'u ziyaret etti - Haberler
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Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli Başkan Kurt'u ziyaret etti

Bültenler - Haberler | Güncel
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli Başkan Kurt'u ziyaret etti

Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, her iki belediye başkanı belediyecilik faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kurt'a Lüleburgaz'da yaptıkları çalışmaları anlatan Murat Gerenli, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Sosyal demokrat belediyeciliği tam anlamıyla Odunpazarı'nda gördüğünü söyleyen Gerenli, Başkan Kurt'u tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'ye çalışmalarında başarılar diledi.

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