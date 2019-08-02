Lüks yata deniz ortasında su parkı kurdular
MUĞLA'nın Datça ilçesine gelen 'Sea Rhapsody' adlı, Marshall Adaları bayraklı lüks yatın yanına şişme botlardan su parkı kuruldu.
MUĞLA'nın Datça ilçesine gelen 'Sea Rhapsody' adlı, Marshall Adaları bayraklı lüks yatın yanına şişme botlardan su parkı kuruldu. Yatta kimlerin olduğu merak konusu oldu.
Datça yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizm sezonunun en hareketli günlerini yaşarken, lüks yatların da uğrak yeri oldu. Datça'nın birbirinden güzel irili ufaklı koylarına her gün birçok lüks yat demirlerken, Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları bandıralı lüks bir yat dikkat çekti. Datça Yarımadası'nın Akdeniz kıyısındaki İnce Burun Koyu'na demir atan 'Sea Rhapsody' isimli 65 metre boyunda ve 13 metre genişliğindeki yatın yanına şişme botlardan bir de su parkı kuruldu. Deniz ortasında yükselen parkta, iki adet su kaydırağı, tırmanış duvarı, eğlence silindiri ve küçük havuzlar ile botlar yer alıyor. Bölgede gezi teknelerinin de uğrak notlarından biri olan İnce Burun Koyu'ndaki su parkı görenlerin ilgi odağı haline geldi. Yatta kimlerin olduğu merak konusu oldu.
Datça yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizm sezonunun en hareketli günlerini yaşarken, lüks yatların da uğrak yeri oldu. Datça'nın birbirinden güzel irili ufaklı koylarına her gün birçok lüks yat demirlerken, Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları bandıralı lüks bir yat dikkat çekti. Datça Yarımadası'nın Akdeniz kıyısındaki İnce Burun Koyu'na demir atan 'Sea Rhapsody' isimli 65 metre boyunda ve 13 metre genişliğindeki yatın yanına şişme botlardan bir de su parkı kuruldu. Deniz ortasında yükselen parkta, iki adet su kaydırağı, tırmanış duvarı, eğlence silindiri ve küçük havuzlar ile botlar yer alıyor. Bölgede gezi teknelerinin de uğrak notlarından biri olan İnce Burun Koyu'ndaki su parkı görenlerin ilgi odağı haline geldi. Yatta kimlerin olduğu merak konusu oldu.
Kaynak: DHA
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