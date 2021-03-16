Lüks villadaki cansız bedenlerin sırrı çözüldü! Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etmiş
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Lüks villadaki cansız bedenlerin sırrı çözüldü! Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etmiş

16.03.2021 07:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 07:50
Lüks villadaki cansız bedenlerin sırrı çözüldü! Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etmiş

Antalya'da 3 katlı villada, aynı ailenin 4 üyesi başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemede, 40 yaşındaki Mustafa Gider'in anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 Sokakta'ki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada oturan Gider ailesinden haber alamayan bir yakını, endişelenerek villaya geldi.

DÖRDÜNÜN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ailenin yakını, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekibi, balkon kapısını kırıp villaya girdiğinde, Muzaffer Gider (73), eşi Işık Gülsen Gider (65) ile çocukları Mustafa ve Gamze Gider'i (45) silahla vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Lüks villadaki cansız bedenlerin sırrı çözüldü! Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etmiş

AİLESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan incelemede, Mustafa Gider'in, anne ve babası ile ablasını pompalı tüfekle başlarından vurup öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Babanın cesedinin birinci katta, anne ve abla ile Mustafa Gider'in cesetlerinin ise zemin katta olduğu belirtildi.

Lüks villadaki cansız bedenlerin sırrı çözüldü! Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etmiş

150 BİN TL BORCU VARMIŞ

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları olduğunu belirtilen Mustafa Gider'in, çevresine de yaklaşık 150 bin lira dolayında borcu bunduğu ortaya çıktı. Polisin incelemesinin ardından 4 cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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