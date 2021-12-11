SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sollama yapan lüks otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametinden Kocaeli istikametine gitmekte olan Aziz Y. idaresindeki 34 FRD 43 plakalı Porsche marka lüks otomobil, sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Musa Ş. idaresindeki 41 UB 012 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüleri ve lüks otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Valentina G. ile Guncha T. isimli iki kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Konuya ilişkin polis ekipleri inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, lüks otomobilin öndeki aracı solladığı sırada karşı yönden gelen diğer otomobil ile çarpışması yer alıyor. - SAKARYA