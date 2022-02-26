Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti - Haberler

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Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, üzerine kilolarca ağırlıkta çuval düşen aracın pert olduğu görüldü. Bu sırada aracın yan tarafındaki gencin çaresizce koşması ise dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Aracı kurtarmaya çalışmadı, el frenine gidiyordu" yorumunda bulundu.

Sosyal medyada yayılan bir video kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve beğeni aldı. Söz konusu videoda, çuvalların önünde duran bir araç, malzemelerin devrilmesiyle birlikte büyük hasar aldı.

SON HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Üzerine kilolarca ağırlıkta çuval düşen aracın etrafındaki bir gencin son çabası da görülmeye değerdi. Sosyal medya kullanıcıları "Koşarak mı düşmesini engelliyor?" gibi yorumlarda bulunsa da gencin asıl amacının el frenini çekerek aracın başka yerlere zarar vermesini engellemek olduğu belirtildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Otomobil, Araba, Yaşam, Haberler

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