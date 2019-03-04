Luke Perry 52 Yaşında Hayatını Kaybetti: Beverly Hills 90210 Dizisiyle Tanınan Oyuncu Geçen Hafta...

Amerikalı aktör Luke Perry, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Perry, Beverly Hills 90210 ve Riverdale dizilerinde oynamıştı. Amerikalı aktör geçen hafta felç geçirmişti.

Luke Perry, Riverdale dizinin çekimleri için bulunduğu Los Angeles'ta Çarşamba günü hastaneye kaldırılmıştı.

Perry'nin menajeri Arnold Robinson yazılı açıklamasında, Luke Perry'ye hastanede bulunduğu sürece tüm dünyadan gönderilen destek mesajları ve dualar için teşekkür ettiğini söyledi.

Robinson, Perry hayatını kaybettiğinde yanında çocukları Jack, Sophie, nişanlısı Wendy Madison Bauer, eski eşi Minnie Sharp, annesi Ann Bennett, üvey babası Steve Bennett ve kardeşleri Tom Perry ile Amy Coder'in bulunduğunu söyledi.



ABD medyası, geçen hafta Çarşamba günü aktörün Sherman Oaks'taki evine sağlık ekiplerinin çağrıldığını aktarmıştı.

Ohio doğumlu olan Perry, 1990-2000 yılları arasında Beverly Hills 90210 dizinde oynadı. Amerikalı aktör ayrıca '8 Seconds' ve 'The Fifth Element' filmlerinde de rol aldı.