Luis Suarez kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor, hangi takımlarda oynuyor?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Luis Suarez, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Luis Suarez kaç yaşında nereli, hangi pozisyonda oynuyor, hangi takımlarda oynadı? Luis Suarez kimdir?