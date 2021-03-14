Lufthansa, eski yolcu uçaklarını emekliye ayırıyor
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Lufthansa, eski yolcu uçaklarını emekliye ayırıyor

14.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:12
Lufthansa, eski yolcu uçaklarını emekliye ayırıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Airbus A380, A340-600, A330-200 ile Boeing 747-400, 767-300 tipi yolcu uçaklarını filosundan çıkarmaya hazırlanıyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Airbus A380, A340-600, A330-200 ile Boeing 747-400, 767-300 tipi yolcu uçaklarını filosundan çıkarmaya hazırlanıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen alanlardan olan havacılık sektöründe yeni adımlar atılmaya başlandı. Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa Group, maliyeti düşürmek ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için filosunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Lufthansa, yeni planı kapsamında Airbus A380, A340-600, A330-200 ile Boeing 747-400, 767-300 tipi yolcu uçaklarını kademeli olarak emekliye ayıracak.

Hava yolu şirketinin yıllık raporunda, "Temel amaç, Airbus A340-600 ve A380 gibi eski, verimsiz uçakları yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmak için emekliye ayırarak ve aşamalı olarak kaldırarak filonun sistematik olarak yenilenmesidir. Filo, pandemiden önceki boyuta kıyasla 150 uçak küçültülecek" ifadeleri yer aldı.

Lufthansa yeni Boeing 747-8'leri işletmeye devam edecek. Hava yolu şirketi aynı zamanda gelecek 10 yıl içinde filosuna 175'ten fazla uçak eklemeyi planlıyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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