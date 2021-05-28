Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer 6. sezon final mi olacak? Lucifer 6. sezon çekimleri başladı mı?

Netflix'in fantastik polisiye türündeki sevilen dizisi Lucifer'ın yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, 6. sezonun ne zaman başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer 6. sezon final mi olacak? Lucifer 6. sezon çekimleri başladı mı?

2016 yılında ilk sezonuyla oldukça ilgi uyandırave en çok izlenenler arasına giren Lucifer, 5. Sezon 2. kısım bölümleri geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yayınlanmasının ardından birçok kişi tarafından 6. sezonun ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Lucifer dizisi hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

LUCIFER 6. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yayınlanan yeni bölümlerin ardından merakla beklenen 6. Sezon'un 2021'in sonu 2022'nin ise ilk ayları arasında yayımlanması bekleniyor.

LUCIFER FİNAL Mİ YAPACAK?.

Her ne kadar dizinin 6. sezonudailk olarak planlanmamış olsa da dizinin popülaritesi göz önüne alındığında Haziran'da yeni bir sezonun çekileceği Netflix tarafından resmen duyurulmuştu. Ancak şuan için Lucifer'ın 6. sezonu dizinin son sezonu olacak.

LUCIFER KONUSU NEDİR?

Lucifer, Tom Kapinos tarafından yaratılan, mutsuz ve sıkılan Cehennem Efendisi Lucifer'in (Tom Ellis, Rush, Merlin) insan dünyasına bir sıçrama yapmak için tahtını boş bırakmaya karar verdiği olayları takip eden bir dizi. Şeytan, ruh işkence eden iblis ve en iyi arkadaşı Mazikeen (Lesley-Ann Brandt, Spartacus) ile birlikte düşmüş melekler şehri Los Angeles'a yerleşir.

Özel bir gece kulübü olan Lux'ı işleten büyüleyici ve karizmatik bir milyarder olan Lucifer Morningstar rolünü üstleniyor. Yeni hayatı, acımasızlar tüketilene kadar inanılmaz partiler, dizginsiz lüks ve miktar olarak kadınlar arasında tam hızda ilerliyor. Lux'ın hemen dışında bir kızın öldürülmesi. Suç, Los Angeles Polis Departmanı dedektifi Chloe Decker'ın (Lauren German, Chicago Fire) Yeraltı Dünyasının Kralı ile tanışmasına ve en derin ve en gizli arzuları çalma yeteneğinden etkilenmesine neden oluyor. vakayı araştırmak için ondan yardım isteme noktasına kadar.

Kahraman, bir danışman olarak kendisini Los Angeles Cinayetlerinin bir parçası olarak bulur ve doğuştan gelen bir adalet duygusu, dünyanın adaletsizliklerini iyileştirmek için neredeyse marazi bir ihtiyaç ve belirli bir çekim gibi, tamamen bilinmeyen olağanüstü hisler yaşar.