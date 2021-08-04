Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı İsrail'de siren sesleri duyuldu Lübnan'dan sınıra yakın İsrail'in Kiryat Shmona bölgesine 3 füze atıldığı, saldırının ardından sirenlerin çalındığı bildirildi.

- Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı

İsrail'de siren sesleri duyuldu

TEL AVİV - Lübnan'dan sınıra yakın İsrail'in Kiryat Shmona bölgesine 3 füze atıldığı, saldırının ardından sirenlerin çalındığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'in Lübnan sınırına yakın Kiryat Shmona bölgesine 3 füze atıldığını duyurdu. Füzelerden 2'sinin Kiryat Shmona bölgesine düştüğü belirtilirken, saldırıda can kaybı olmadığı aktarıldı. Saldırı sonrası sirenler çalınırken, İsraillilere sığınaklara girmeleri emredildi.

Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Yusuf Güney Prens William Çağatay Akman Diana Spencer
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli Meliha İsmailoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısıİsrail'de siren sesleri duyuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.08.2021 13:34:35. #1.13#

title