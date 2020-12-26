Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın
26.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:14
Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında yangın çıktı.
Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında yangın çıktı.
Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında büyük yangın çıktı. Yangın nedeni ile çadırlarda bulunan birçok mutfak tüpü patladı. Yerel kaynaklar, yangında en az 100 çadırın kullanılmaz hale geldiğini ifade etti. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı