Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın
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Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın

26.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:14
Lübnan'da mültecilerin kaldığı kampta yangın

Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında yangın çıktı.

Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında yangın çıktı.

Lübnan'ın Miniyeh bölgesinde bulunan mülteci kampında büyük yangın çıktı. Yangın nedeni ile çadırlarda bulunan birçok mutfak tüpü patladı. Yerel kaynaklar, yangında en az 100 çadırın kullanılmaz hale geldiğini ifade etti. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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