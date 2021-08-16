Lübnan'da misket bombası patladı: 5 yaralı
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Lübnan'da misket bombası patladı: 5 yaralı

Lübnan'da misket bombası patladı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail-Lübnan arasındaki eski çatışmalardan kalan misket bombasının patlaması sonucu aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail-Lübnan arasındaki eski çatışmalardan kalan misket bombasının patlaması sonucu aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde İsrail-Lübnan arasındaki eski çatışmalardan kalan misket bombası patladı. Bombanın patlaması sonucu Suriye uyruklu aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralı aile üyeleri tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in uluslararası olarak yasaklanmış misket bombalarını kullandığı Temmuz 2006 savaşından bu yana yıllar geçmesine rağmen, Lübnan topraklarında sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam ediyor. Lübnan topraklarına yaklaşık dört milyon bomba atıldı, yüz binlercesi patlamadı ve güney Lübnan'da 43 kilometrekarelik bir alanın kirlenmesine neden olduğu tahmin ediliyor. - BEYRUT

Lübnan'da misket bombası patladı: 5 yaralı
Lübnan'da misket bombası patladı: 5 yaralı
Lübnan'da misket bombası patladı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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