Lübnan'da çatışma: 25 yaralı

Lübnan'da Saad Hariri'nin hükümeti kurmayacağını açıklamasının ardından başlayan gösteriler devam ederken, Trablusşam kentinde çıkan çatışmada 25 kişi yaralandı.

Lübnan'da Saad Hariri'nin hükümeti kurmayacağını açıklamasının ardından başlayan gösteriler devam ederken, Trablusşam kentinde çıkan çatışmada 25 kişi yaralandı.

Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, dün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını duyurmuştu. Hariri'nin açıklamasının ardından Lübnanlılar, siyasi istikrarsızlığı ve yaşam koşullarını protesto etmek için sokaklara akın etmeye devam ediyor. Trablusşam kentinin Jabal Mohsen bölgesinde halk, yolları trafiğe kapattı. Yolları açmak için kalabalığa müdahale eden güvenlik güçleri protestocular ile çatıştı. Güvenlik güçleri, gaz bombası atarken, protestocular taşlar ile karşılık verdi. Olaylarda 25 kişinin yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan, son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'ın para birimi Lübnan lirası dolar karşısında sert düşüşe geçmeye devam ediyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı