Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini ulaştıracak uçak havalandı
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Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini ulaştıracak uçak havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personelini ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "A400M" tipi uçağın kalkış yaptığını bildirdi.

Lübnan'a tıbbi malzeme ve AFAD personelini ulaştıracak uçak havalandı
11.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:29

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı personelini ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "A400M" tipi uçağın kalkış yaptığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, uçağın Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkışı öncesinde yapılan hazırlıklara ait fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

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