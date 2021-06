LPL Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk üç gün karşılaşmaları tamamlandı

LNG Esports ve EDward Gaming yoluna namağlup devam ediyor.

LPL'de üçüncü hafta maçları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ligin tepe takımlarından JDG, FPX ve son şampiyon RNG'yi mağlup eden Tarzan'lı yeni haftaya Thunder Talk Gaming'i yenerek başladı. Galibiyet sayısını 6'ya çıkaran ligin sürpriz ekibi namağlup iki takımdan biri olmayı sürdürüyor.

Sezona geçen mevsimden çok daha yavaş başlayan FunPlus Phonix üst sıraları yakından ilgilendiren seride Team WE'ye şans tanımadı. Öte yandan JD Gaming ise Victory Five'ı mağlup ederek 3G2M durumuna geldi. İşte üçüncü hafta ilk üç gün sonuçları:

Pazartesi

Oh My God 2 — 0 Rogue Warriors

Ultra Prime 0 — 2 Invictus Gaming

Salı

Thunder Talk Gaming 1 — 2 LNG Esports

Rare Atom 2 — 1 Top Esports

Çarşamba

JD Gaming 2 — 1 Victory Five

Team WE 0 — 2 FunPlus Phoenix

Üçüncü hafta karşılaşmaları önümüzdeki dört gün oynanacak seriler ile sonlanacak. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte kalan takvim:

Perşembe

12: 00 RNG vs Rogue Warriors

14: 00 Suning vs EDward Gaming

Cuma

12: 00 Victory Five vs Thunder Talk Gaming

14: 00 LGD Gaming vs Top Esports

Cumartesi

10: 00 Team WE vs Rare Atom

12: 00 Oh My God vs Bilibili Gaming

14: 00 FunPlus Phoenix vs RNG

Pazar

10: 00 LGD Gaming vs Suning

12: 00 Invictus Gaming vs LNG Esports

14: 00 JD Gaming vs EDward Gaming

