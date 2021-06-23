LPL Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk üç gün karşılaşmaları tamamlandı
LNG Esports ve EDward Gaming yoluna namağlup devam ediyor.
LPL'de üçüncü hafta maçları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ligin tepe takımlarından JDG, FPX ve son şampiyon RNG'yi mağlup eden Tarzan'lı yeni haftaya Thunder Talk Gaming'i yenerek başladı. Galibiyet sayısını 6'ya çıkaran ligin sürpriz ekibi namağlup iki takımdan biri olmayı sürdürüyor.
Sezona geçen mevsimden çok daha yavaş başlayan FunPlus Phonix üst sıraları yakından ilgilendiren seride Team WE'ye şans tanımadı. Öte yandan JD Gaming ise Victory Five'ı mağlup ederek 3G2M durumuna geldi. İşte üçüncü hafta ilk üç gün sonuçları:
Pazartesi
Oh My God 2 — 0 Rogue Warriors
Ultra Prime 0 — 2 Invictus Gaming
Salı
Thunder Talk Gaming 1 — 2 LNG Esports
Rare Atom 2 — 1 Top Esports
Çarşamba
JD Gaming 2 — 1 Victory Five
Team WE 0 — 2 FunPlus Phoenix
Üçüncü hafta karşılaşmaları önümüzdeki dört gün oynanacak seriler ile sonlanacak. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte kalan takvim:
Perşembe
12: 00 RNG vs Rogue Warriors
14: 00 Suning vs EDward Gaming
Cuma
12: 00 Victory Five vs Thunder Talk Gaming
14: 00 LGD Gaming vs Top Esports
Cumartesi
10: 00 Team WE vs Rare Atom
12: 00 Oh My God vs Bilibili Gaming
14: 00 FunPlus Phoenix vs RNG
Pazar
10: 00 LGD Gaming vs Suning
12: 00 Invictus Gaming vs LNG Esports
14: 00 JD Gaming vs EDward Gaming
Kaynak: Playerbros