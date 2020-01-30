LPG yüklü tankerde sızıntı: Rize-Trabzon yolu trafiğe kapatıldı

30.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:00

Rize-Trabzon yolu, LPG yüklü bir tankerdeki sızıntı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Rize-Trabzon yolu Trabzon istikameti Derepazarı ilçe girişinde, LPG yüklü tankerdeki sızıntıyı fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemi olarak bölgenin elektriği de kesildi. Tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, sızıntı yaşanan tankerdeki LPG, bölgeye gelmesi beklenen başka tankere aktarılacak. Olay yerinde inceleme sürüyor.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İHA