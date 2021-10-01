LPG'nin diğer bir adı Sıvılaştırılmış petrol gazı demektir. Peki, LPG ne demek? LPG açılımı nedir? LPG avantajları ve dezavantajları nelerdir? LPG hangi ülkeler kullanıyor? LPG zararlı mı? LPG hangi ülkelerde kullanılmıyor?

LPG NE DEMEK?

Sıvılaştırılmış petrol gazı veya kısaca LPG (İngilizce: liquefied petroleum gas), ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğalgazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.

Bir sızıntı durumunda, gaz kaçağının hemen anlaşılması amacıyla rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. Türkiye'de kullanılan mix LPG'nin bileşimi genelde %70 bütan, %30 propandır. Bir litre LPG gazlaştığında, normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır. LPG doğalgazın aksine havadan ağır olduğundan dolayı sızıntı durumunda birikerek çöker.

LPG AÇILIMI NEDİR?

LPG'nin açılımı "Liquefied Petroleum Gas" demektir. Türkçe karşılığı ise "Sıvılaştırılmış petrol gazı" demektir.

LPG'NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

- LPG, kullanım şartlarına uyulduğunda, tüketicilerin güvenle kullanabileceği bir yakıttır.

- LPG, doğalgazın sağladığı bütün faydaları sağlayan ve herhangi bir merkezi altyapı gerektirmeyen bir enerji türüdür. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

- LPG, basit kimyasal yapısından dolayı diğer enerji kaynaklarına göre çevreci bir yakıttır.

- LPG, ambalajlanabilen ve taşınabilir bir enerji türüdür.

- LPG ayrıca, diğer yakıt türlerine göre ısı değeri yüksek ve verimli bir yakıttır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

- LPG herhangi bir yaşam biriminin yaklaşık tüm enerji ihtiyacını kaşılayabilmektedir.

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