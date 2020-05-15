LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
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LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı

Balıkesir'de park halindeki LPG'li otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan aracın yanma anını ise kameralar kaydetti.

15.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:52

Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki LPG'li bir araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında aracın zaman zaman patlaması vatandaşları korkuttu. Araç kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale döndü.

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANDI

Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Şehit Halit Serdar Sokak'ta park halinde olan 10 ACR 935 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. LPG'li olduğu öğrenilen yanan otomobil zaman zaman patlamalara neden oldu. Patlamalar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı

SÖNDÜRÜLEN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bu anlar ise kameralara yansıdı. Kısa sürede olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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