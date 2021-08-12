Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor

Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Lotus, markada bir dönemin sona erişini ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen içten yanmalı motora sahip son modeli Emira’yı tanıttı.

Lotus, markada bir dönemin sona erişini ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen içten yanmalı motora sahip son modeli Emira'yı tanıttı.

İki koltuklu sportif coupe, iki farklı içten yanmalı motor seçeneği ile 2022 yılında satışa sunulacak.

AMG işbirliğiyle geliştirilen 360 HP güç üreten 2.0 litrelik dört silindirli motor ve Toyota imzalı 400 HP güç üreten 3.5 litrelik süper şarj V6 seçenekleriyle gelecek olan modelde 430 Nm tork değerine sahip 3.5 litrelik motor, First Edition sınırlı üretim versiyonda yer alacak. Otomobillerde manuel ve çift kavrama DCT otomatik şanzımanlar arasında seçim yapılabilecek.

Serinin güçlü üyesi 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştirirken, 290 km/s hıza kadar çıkabilecek.

Marka tarafından 100 milyon sterlin yatırımla Lotus'un İngiltere'de Herthel, Norfolk'daki merkezinde üretilecek Emira, arkadan itişli bir model olarak küresel pazarlarda markayı temsil edecek.

Evija'dan ilham alınan tasarımında yine bu modele özgü LED farlar da dahil olmak üzere pek çok yenilikçi detay Evija ile benzerlik taşıyor.

İç tasarımda koltuklar, özellikle uzun mesafeli yolculuklarda daha fazla konfor için tasarlanmış. İsteğe bağlı olarak 12 farklı ayara sahip elektrikli spor koltuklar tercih edilebilecek.

12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonuna sahip 10,25 inç dokunmatik ekranla gelen model, çağın gereklerine uygun dijital teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Lionel Messi Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lotus içten yanmalı motora Emira ile veda ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 20:19:18. #1.15#

title