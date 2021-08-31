Lost Judgment İngilizce seslendirme kadrosu yepyeni bir fragman eşliğinde duyuruldu!
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Lost Judgment İngilizce seslendirme kadrosu yepyeni bir fragman eşliğinde duyuruldu!

Lost Judgment İngilizce seslendirme kadrosu yepyeni bir fragman eşliğinde duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yakın zamanda yayınlanacak olan Lost Judgment'ın İngilizce seslendirme kadrosu yepyeni bir fragmanla duyuruldu.

Lost Judgment'ın için Ryu Ga Gotoku Studio'nun en yeni eserine hayat verecek İngiliz seslendirme kadrosunu detaylandıran yepyeni bir fragman yayınlandı.

Fragmanda, Greg Chun, başkahraman Takayuki Yagami rolüyle yeniden giriş yapıyor ve Crispin Freeman, Yagami'nin yardımcısı Masaharu Kaito olarak kadroya yeniden katılıyor. Ayrıca Artt Butler (Mortal Kombat Legends), devam filminin merkezinde cinsel saldırı davası olan Akihiro Ehara rolünü üstleniyor. Stephanie Sheh (Naurto) Saori Shirosaki'yi seslendiriyor, Todd Haberkorn (Ben 10) yeteneklerini Jin Kuwana'ya ödünç veriyor, Erica Lindbeck (Marvel's Spider-Man) Yoko Sawa'yı oynuyor, Steve Blum (Mortal Kombat 11) Toru Higashi, Matt Y. King (Cyberpunk 2077) Kazuki Soma olarak katılıyor ve Joe Zieja (Fire Emblem: Three Houses) Issei Hoshino rolünü oynuyor.

Lost Judgment, dünya çapında 24 Eylül'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve Xbox One için çıkış yapacak.

LOST JUDGMENT İNGİLİZCE SESLENDİRME KADROSU

  • Greg Chun as Takayuki Yagami
  • Artt Butler as Akihiro Ehara
  • Stephanie Sheh as Saori Shirosaki
  • Erica Lindbeck as Yoko Sawa
  • Mark Whitten as Sugiura
  • Todd Haberkorn as Jin Kuwana
  • Brent Mukai as Daimu Akutsu
  • Matt Y. King as Kazuki Soma
  • Crispin Freeman as Masaharu Kaito
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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