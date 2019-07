LÖSEV'den kurban bağış kampanyası

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı dolayısıyla başlattığı kurban bağış kampanyası kapsamında destekleri bekliyor.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Duygu Selin Çakıcı, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'i ziyaret etti.

Çakıcı, ziyarette, vakfın kurban bağış kampanyasına ilişkin bilgiler vererek, kampanyayı anlatmak üzere Gaziantep'e geldiklerini belirtti.

Kurban bağışlarının lösemili çocuklar için çok önemli olduğunu anlatan Çakıcı, "Her kurban lösemili çocuklara can" sloganı ile çıktıklarını dile getirerek bin 40 lira bedelle kurban bağışı aldıklarını söyledi.

Kesilen kurbanları yıl boyunca lösemili çocuklar ve ailelerine et ve et ürünleri olarak dağıttıklarını aktaran Çakıcı, etleri bir firmaya emanete verdiklerini, yıl boyunca o firmadan taze et ve et ürünlerini alıp ailelere ulaştırdıklarını, böylece ailelerin yıl boyu et tüketmiş olduğunu ifade etti.

Çakıcı, kemoterapi ilaçlarından dolayı kan değerlerinin düşen, bağışıklık sistemleri zayıflayan çocukların protein bakımından zengin beslenmeleri gerektiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu yıl Gaziantep'te daha yoğun çalışacağız. Gaziantep bizim için potansiyel bir kent. O duyarlılığı oluşturduğumuzda ciddi bir potansiyel olabilecek bir bölge. O nedenle tanıtım çalışmalarına ağırlık verdik. Esnaf esnaf dolaşarak insanları dolandırıcılara karşı uyarıp kurban bağışlarıyla neler yaptığımızı anlatıyoruz. LÖSEV'i anlatıyoruz. Neden kuruldu, kuruluşundan bugüne neler yaptık? Bağışlar neler yaptık? Ne kadar çocuğa, ne tür destekler veriyoruz? İnsanlar bunları öğrenmeye başladıkça daha fazla duyarlılık kazanmaya başlıyor. Haliyle bilgilendirme arttıkça da hem bilinç, hem LÖSEV'i bilen, hem de bağışlar artıyor. İnsanlar artık 'Gerçekten ihtiyaç sahibine ulaşabilen vakıflar var' diye düşünüyor. Bize kayıtlı ailelerimiz gerçekten ihtiyaç sahibi. Ailelerimiz o derece maddi zorlukları olan kayıtlı aileler. Evlerinde eşyaları olmayan, rutubetli odalarda olan aileler var."

Kaynak: AA