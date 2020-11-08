Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
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Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler

08.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:11
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler

SAMSUN'da Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelen LÖSEV ve Vosvos Kulübü üyeleri, lösemi hastalığına dikkat çekmek için Atakum Sahili'nde konvoy oluşturup, korna çalarak, tur attı.

SAMSUN'da Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir araya gelen LÖSEV ve Vosvos Kulübü üyeleri, lösemi hastalığına dikkat çekmek için Atakum Sahili'nde konvoy oluşturup, korna çalarak, tur attı. Etkinlikte vosvos araçlarına binen çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. 

LÖSEV Samsun İl Temsilciği ve Samsun Vosvos Kulübü (SAMVOS), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ortak bir program düzenledi. Program kapsamında LÖSEV Samsun İl Sorumlusu Berrin Bulutay, Samsun Vosvos Kulübü Başkanı Haluk Akyel ve üyeler, Atakum Sahili'nde bir araya geldi. Etkinliğe Samsun Ekolojik Yaşam Bisiklet Topluluğu üyeleri de katıldı. Lösemi tedavisinin ardından iyileşen çocukların da yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerindeki balonlarla araçlara binip, oluşturulan konvoyda, korna sesleriyle tur atan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. Sahil boyunca düzenlenen farkındalık konvoyunu, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. 

'22 YILDA İYİLEŞME ORANI ARTTI'

Farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade eden LÖSEV Samsun İl Sorumlusu Berrin Bulutay, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutlamak için bir etkinlik düzenledik. Bu bir haftalık süreçte nasıl sorunlar yaşandığına dikkat çekmek istiyoruz. Geçtiğimiz sene 'Maskemi takarım, farkındalık yaratırım' sloganı ile etkinlikler yaptık. Koronavirüs süreciyle ilgili herkes maske taktığı için bu sene de 'LÖSEV'de her çocuk kahraman' sloganı ile yola çıktık. Lösemi hastası bireylerin tekrar sağlıklarına kavuşmaları, ciddi mücadele gerektiren bir süreçtir. Bu süreci insanlara anlatmak ve farkındalık yaratmak adına bu tarz etkinliklerle insanları bir araya getiriyoruz. Son 22 yıllık süreçte iyileşme oranlarında ciddi bir artış söz konusu. Lösemili hastalara yönelik yapılan moral artırıcı çalışmaların, iyileşme sürecine ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu hastalıkları hep beraber el ele atlatabiliriz" diye konuştu. 


Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler
Lösemiye 'vosvos' konvoyuyla dikkat çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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