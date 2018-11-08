Lösemili Çocukları Mutlu Ettiler

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde, lösemi tedavisi gören çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, lösemilere yönelik, farkındalık yaratmak, hastaların moral ve motivasyonlarını yükselterek tedaviye yardımcı olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Palyaço gösterisi, karaoke ve dans gösterilerinin yanı sıra hastalar tarafından yapılan resimlerin sergilendiği etkinliğe, hastane personeli ile hasta yakınları da katıldı.

Hematoloji uzmanı Erdem Ak, yaptığı açıklamada, lösemi tedavisi konusunda bölgedeki ileri düzey merkezlerden birisi olduklarını ve başarı oranının çok yüksek olduğunu kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, etkinlikte düzenlenen yarışmalarda derece alanlara çeşitli hediyeler verdi.