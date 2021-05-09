Lösemiden kaybettikleri kızlarının kardeş isteğini "koruyucu aile" olarak gerçekleştirdiler
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Lösemiden kaybettikleri kızlarının kardeş isteğini "koruyucu aile" olarak gerçekleştirdiler

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da yaşayan Hatice-Birol Gürbüz çifti, 2 yıl önce hayatını kaybeden lösemi hastası kızlarının kardeş isteğini, koruma altındaki 1,5 yaşındaki kız çocuğuna "sıcak yuva" olarak yerine getirdi.

Bolu'da yaşayan Hatice-Birol Gürbüz çifti, 2 yıl önce hayatını kaybeden lösemi hastası kızlarının kardeş isteğini, koruma altındaki 1,5 yaşındaki kız çocuğuna "sıcak yuva" olarak yerine getirdi.

Hatice-Birol Gürbüz çiftinin tek çocukları olan Nisa Nur'a 9 yaşındayken lösemi teşhisi konuldu.

Hastalığı öğrendikleri andan itibaren yoğun bir tedavi süreci geçiren Gürbüz ailesi, kızlarını 2 yıl önce 17 yaşındayken kaybetti.

Gürbüz çifti, kızlarının kardeş isteğini yerine getirmek için koruyucu aile olmaya karar verdi.

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, 1,5 yaşındaki bir kız çocuğunun koruyucu ailesi oldu.

Yaklaşık 4 ay önce kızlarının isteğini yerine getirmenin buruk mutluluğunu yaşayan Gürbüz çifti, aile ortamında yetişmesine imkan sağladığı kız çocuğuyla evlatlarına duyduğu özlemi bir nebze olsun dindirmeye çalışıyor.

"Kalbim ona hemen ısındı"

Hatice Gürbüz, AA muhabirine, kızlarının hastalığını öğrendiklerinde çok üzüldüklerini söyledi.

Uzun bir tedavi süreci geçirdiklerini anlatan Gürbüz, "Kızımın hastalığıyla yıkıldık. Sonra tedavi başladı. İlik nakli çıktı. Nakil işlemi gerçekleşti ama ona rağmen kaybettik. Kızımın hastalığını 9 yaşında öğrendik, 17 yaşında da vefat etti." diye konuştu.

Gürbüz, tedavi sürecinde bir an olsa bile kızının yanından ayrılmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok kardeş istiyordu. Hep 'evlatlık alalım' diyordu. Biz de 'Tamam. Sen iyi ol. Hastaneden çıkalım, alalım' demiştik ama kızımızı kaybettik. Bu da onun bize bir vasiyeti oldu. Kuruma başvurduğumuzda koruyucu aile olacağımız çocuğun fotoğrafını gösterdiler. Orada içim ısındı. Zaten hemen içime doğdu olacağı. Sonra da görmeye gidince 'tamam' dedik. İlk gördüğünde bana alıştı. Bizi çok sevindirdi. İlk gördüğümde ben de bir sıcaklık hissettim. Kalbim ona hemen ısındı. Bir miras gibi, kızımın vasiyeti gibi oldu. Onun vasiyeti, hayali gerçekleşti."

Gürbüz, koruyucu ailesi oldukları 1,5 yaşındaki kızı kendi evlatlarının yerine koyduklarını ifade ederek, "O da bizim bir yavrumuz oldu artık. Kızımız vefat ettikten sonra evimizde bir sessizlik oldu. Biz de çocuğa alışkın olduğumuz için bir çocuk olsun istedik. Koruyucu aile olduktan sonra evimize bir neşe geldi. Çok mutlu olduk. Şimdi çok memnunuz." diye konuştu.

Koruyucu aile olmanın önemine işaret eden Gürbüz, herkese koruma altındaki çocuklara sıcak yuva olma çağrısında bulundu.

Baba Birol Gürbüz ise koruyucu aile oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Hem kızımızın isteğini yerine getirdik hem de eşim çok mutlu oldu." dedi.

Lösemiden kaybettikleri kızlarının kardeş isteğini 'koruyucu aile' olarak gerçekleştirdiler
Lösemiden kaybettikleri kızlarının kardeş isteğini 'koruyucu aile' olarak gerçekleştirdiler
Lösemiden kaybettikleri kızlarının kardeş isteğini 'koruyucu aile' olarak gerçekleştirdiler
Lösemiden kaybettikleri kızlarının kardeş isteğini 'koruyucu aile' olarak gerçekleştirdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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