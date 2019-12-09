Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti
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Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde annesiyle oturan akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastası olan ve ilik nakli bekleyen Osman Efe Yılmaz (10), yaşam mücadelesini kaybetti.

09.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:44
Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde annesiyle oturan akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastası olan ve ilik nakli bekleyen Osman (10), yaşam mücadelesini kaybetti.

Korkuteli Aşağıpazar Mahallesi'nde oturan Osman Efe Yılmaz, mayıs ayında rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonunda Osman Efe Yılmaz'a ALL teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan, kemoterapi gören ve ilik nakli bekleyen , bugün yaşam savaşını kaybetti.

Osman Efe Yılmaz, Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya beldesine bağlı Kızılcaağaç köyünde bugün öğle vakti düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. 

Eşinden ayrı yaşayan anne Sebahat Zeren, ekim ayında Demirören Ajansı'na yaptığı açıklamada oğlunun sağlığına kavuşması için dua ettiğini söylemiş ve tedavi masraflarını karşılamak için destek istemişti.


Kaynak: DHA
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