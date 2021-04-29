Lösemi hastası minik Mira'nın peruk hayali gerçek oldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden kuaför Kenan Kaya, ilçede yaşayan lösemi hastası Mira Zilan'ın da (6) bu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden kuaför Kenan Kaya, ilçede yaşayan lösemi hastası Mira Zilan'ın da (6) bu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kuşadası'nda 35 yıldır kuaförlük yapan evli ve 1 çocuk babası Kenan Kaya, 17 yıl önce kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarına moral vermek amacıyla ücretsiz peruk hediye etmeye başladı. Aradan geçen sürede Kaya'nın peruk hediye ettiği hasta sayısı 700'e ulaştı. Kaya, son olarak Kuşadası'nda yaşayan Elif (44) ve Mustafa Zilan (50) çiftinin lösemi hastası olan kızı Mira'nın da yüzünü güldürdü. 6 ay önce lösemi teşhisi konan ve Aydın Adnan Menderes (ADÜ) Üniversitesi'nde tedavisine başlanan küçük kızın, kemoterapi sürecinde saçları döküldü. Saçlarının dökülmesine çok üzülen Mira, ailesinden renkli peruk istedi. Bunun üzerine araştırma yapan aile, Kenan Kaya'ya ulaştı. Ailenin isteği doğrultusunda renkli peruk hazırlayan Kaya, dün iş yerine ziyaretine geldiği Mira Zilan'a peruğunu kendi elleriyle taktı.

Perukların çoğunu gerçek saçtan yaptığını belirten Kenan Kaya, "Kanser hastalarının tedavi sürecinde morallerinin yüksek olması çok önemli. Kemoterapi nedeniyle saçları dökülen kadın ve kız çocuklarına bu nedenle ellerimle yaptığım perukları ücretsiz olarak hediye ediyorum. Mira'nın da hayalini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi. Mira'nın annesi Anne Elif Zilan ise "Kenan bey isteğimizi geri çevirmeyerek kızımızın yüzünü güldürdü. Biz de bu sayede çok mutlu olduk. Şu anda Mira'nın tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu da her geçen gün iyiye gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER