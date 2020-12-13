Lösemi hastası down sendromlu Umut, destek bekliyor
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Lösemi hastası down sendromlu Umut, destek bekliyor

13.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:11
Lösemi hastası down sendromlu Umut, destek bekliyor

YOZGAT'ta, 2 yıl önce lösemi teşhisi koyulan, down sendromlu Umut Bulut'un (4) işsiz olan babası ve annesi, tedavi sürecinin tamamlanması için yardım bekliyor.

YOZGAT'ta, 2 yıl önce lösemi teşhisi koyulan, down sendromlu Umut Bulut'un (4) işsiz olan babası ve annesi, tedavi sürecinin tamamlanması için yardım bekliyor. 

Agahefendi Mahallesi'nde yaşayan Resul (47) ve Zuhal (46) Bulut çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü, down sendromlu Umut'a, yaklaşık 2 yıl önce Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lösemi teşhisi koyuldu. Umut, 2 yıl boyunca her ay 4 kez kemoterapi görmeye başladı. Çocuğunu her hafta Yozgat'tan Kayseri'ye hastaneye götüren Resul Bulut, iş yerinden her hafta izin alamadığı için işinden ayrıldı.

Umut için devletten aldıkları aylık bakım parası dışında hiçbir gelirlerinin olmadığını belirten Resul Bulut, eşinin de çalışamayıp, çocuklara baktığını söyledi. Bulut, "Çocuğumu Kayseri'ye götürecek gücümüz kalmadı. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Sağlık sigortasını eşten, dosttan borç alarak yatırıyoruz. Çocuğumun tedavi sürecinde bizlere destek olunursa çok mutlu oluruz" dedi.

Lösemi hastası down sendromlu Umut, destek bekliyor
Lösemi hastası down sendromlu Umut, destek bekliyor
Lösemi hastası down sendromlu Umut, destek bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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