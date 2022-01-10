LOS ANGELES - Hemzemin geçide acil iniş yapan uçağın pilotu, trenin uçağa çarpmasından saniyeler önce kokpitten çıkarıldı - Haberler
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LOS ANGELES - Hemzemin geçide acil iniş yapan uçağın pilotu, trenin uçağa çarpmasından saniyeler önce kokpitten çıkarıldı

AA - Haberler | Güncel

Los Angeles'ta tren yoluna mecburi iniş yaptıktan sonra kokpitte sıkışan pilot, hareket halindeki trenin uçağa çarpmasından saniyeler önce polis tarafından kurtarılarak güvenli alana çekildi.

Los Angeles'ta tren yoluna mecburi iniş yaptıktan sonra kokpitte sıkışan pilot, hareket halindeki trenin uçağa çarpmasından saniyeler önce polis tarafından kurtarılarak güvenli alana çekildi.

Los Angeles polisine ait göğüs aksiyon kamerasının kaydettiği görüntülerde bir grup polis memurunun tren uçağa çarpmadan birkaç saniye önce uçağa müdahale edip pilotu yerde sürüklemesi ve tehlikeli alanın dışına çıkarması yer alıyor.

Whiteman Havaalanı yakınlarındaki bir hemzemin geçide düşen Cessna tipi uçağın hareket halindeki tren tarafından sürüklenmesi kameralara saniye saniye yansıdı.

Trende bulunanlardan yaralanan olmazken, baş ve vücudunda kanama bulunan pilot hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

LOS ANGELES - Hemzemin geçide acil iniş yapan uçağın pilotu, trenin uçağa çarpmasından saniyeler önce kokpitten çıkarıldı

LOS ANGELES - Hemzemin geçide acil iniş yapan uçağın pilotu, trenin uçağa çarpmasından saniyeler önce kokpitten çıkarıldı

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