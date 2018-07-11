Londralılar, Hırvatistan - İngiltere Maçını Bekliyor

Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşması öncesi Londralılar, Hyde Park'ta toplanmaya başladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, Londra Hyde Park'ta kurulacak dev ekranda takip edecek olan İngiliz taraftarlar, maçın bitimine kısa bir süre kala parkta toplandı. Tezahüratlarla birlikte maç saatinin gelmesini bekleyen İngilizler, milli takımlarının 1966 Dünya Kupası'nın ardından ikinci kez kupayı müzesine götürmesini bekliyor.