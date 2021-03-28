Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı

Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı -Dünya genelinde başlatılan 1 saatlik enerji tasarrufu akımı her sene dolduğu gibi bu yıl da birçok ülkede uygulandı World wildlife Fund tarafından 14 yıl önce başlatılan akım dünya çapında harcanan elektriğe dikkat çekmek ve enerji tasarrufunda bulunmak...

Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı

-Dünya genelinde başlatılan 1 saatlik enerji tasarrufu akımı her sene dolduğu gibi bu yıl da birçok ülkede uygulandı

LONDRA - World wildlife Fund tarafından 14 yıl önce başlatılan akım dünya çapında harcanan elektriğe dikkat çekmek ve enerji tasarrufunda bulunmak için 180 ülkede başlatıldı. İngiltere genelinde her sene birçok yapı ışıklarını kapatırken, bu sene ise dünya genelinde milyonlarca insanın ziyaret ettiği London Eye ve Parlemanto binası karanlığa büründü . İngiltere saatiyle akşam 08.30'da ışıklarını kapatan Parlamento binası ve London Eye geçen 1 saatin ardından ışıklarını tekrar yaktı. Geçen yıl gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde Parlemanto binasında kullanılan elektrikte yüzde 3.5 oranında azalma gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ