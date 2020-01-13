Londra'da Türkçe konuşanlara Vikipedi eğitimi
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Londra'da Türkçe konuşanlara Vikipedi eğitimi

Türkiye’de 2 buçuk yılı aşkın süredir erişim yasağı bulunan, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Vikipedi için İngiltere’deki Türkçe konuşan gönüllülere “içerik üretme eğitimi” verildi. Etkinliği düzenleyenler, “herkes kendi anadilinde bilgiye kolayca ulaşabilmeli ve içerik hakkında söz sahibi

13.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:09
Londra'da Türkçe konuşanlara Vikipedi eğitimi

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'nın 'de açılması gündemdeyken, 'deki Türkçe konuşan gönüllülere "içerik üretme eğitimi" verildi.


Türkçe kanadı Vikipedi olan ansiklopediye, Türkiye'de Nisan 2017'de getirilen erişim yasağı, Anayasa Mahkemesinin kararıyla ifade özgürlüğünün ihlali olarak görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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