Londra'da Türkçe konuşanlara Vikipedi eğitimi
Türkiye’de 2 buçuk yılı aşkın süredir erişim yasağı bulunan, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Vikipedi için İngiltere’deki Türkçe konuşan gönüllülere “içerik üretme eğitimi” verildi. Etkinliği düzenleyenler, “herkes kendi anadilinde bilgiye kolayca ulaşabilmeli ve içerik hakkında söz sahibi
13.01.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:09
Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de açılması gündemdeyken, İngiltere'deki Türkçe konuşan gönüllülere "içerik üretme eğitimi" verildi.
Türkçe kanadı Vikipedi olan ansiklopediye, Türkiye'de Nisan 2017'de getirilen erişim yasağı, Anayasa Mahkemesinin kararıyla ifade özgürlüğünün ihlali olarak görüldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com