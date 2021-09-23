Londra'da restoran açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, çıraklık fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden destek istedi - Haberler Magazin
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Londra'da restoran açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, çıraklık fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden destek istedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Londra'nın merkezinde açacağı yeni restoranın haberini çıraklık yaptığı dönemde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak verdi. Gökçe, paylaşımında yeni mekanının açılışı için takipçilerinden şans dilemesini de istedi.

Tuz serpme hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, şimdi de Londra'nın merkezinde restoran açıyor. Geçtiğimiz haftalarda İspyanya İbiza'daki dükkanının müjdesini veren Gökçe, yeni mekanının haberini de eski yıllarına gönderme yaparak duyurdu.

"LONDRA AÇILIŞI İÇİN İYİ ŞANSLAR DEYİN"

ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, Londra'da açacağı yeni mekanı için takipçilerinden şans diledi. Yıllar önce çıraklık yaparken çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan sosyetik kasap, "Lütfen yarınki Londra açılışı için bana iyi şanslar deyin" notunu yazdı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 389 binden fazla beğeni alırken sevenlerinden de destek yorumları geldi.

Londra'da restoran açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, çıraklık fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden destek istedi

BİR HAYALİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYOR

Gökçe, Londra'daki restoranın fotoğrafını ise "Çok uzun zamandır bekliyordum ama sonunda hayalim çok yakında açılıyor" notuyla paylaştı.

Londra'da restoran açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, çıraklık fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden destek istedi

Londra'da restoran açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, çıraklık fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden destek istedi

Londra'da restoran açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, çıraklık fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden destek istedi
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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Londra'da restoran açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, çıraklık fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden destek istedi - Haberler Magazin
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