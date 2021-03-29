- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek

İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ - Haberler | Güncel

- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek İngiltere'de, Covid-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden yaslı ailelere yönelik bir kampanya grubu, Covid-19 kurbanlarının anısına İngiltere Parlamento Binası'nın karşısındaki duvara elleriyle hayatını kaybeden her bir...

İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Beşiktaş'ın A Milli Takım kampında yer alan 2 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ın A Milli Takım kampında yer alan 2 futbolcusu koronavirüse yakalandı

- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek

LONDRA - İngiltere'de, Covid-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden yaslı ailelere yönelik bir kampanya grubu, Covid-19 kurbanlarının anısına İngiltere Parlamento Binası'nın karşısındaki duvara elleriyle hayatını kaybeden her bir kişi için kalp çizmeye başladı.

İngiltere'de, hükümetin korona virüs (Covid-19) salgınıyla nasıl başa çıktığına dair kamuoyu araştırması çağrısında bulunan "Covid-19'dan Yakınlarını Kaybeden Aileler İçin Adalet İngiltere" adlı grup, salgında hayatını kaybedenlerin anısına bir kampanya düzenlendi.

Düzenlenen kampanya ile katılımcılar, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin anısına İngiltere Parlamento Binası'nın karşısındaki duvara elleriyle kalp çizmeye başladı. Kampanya ile yaklaşık 150 bin kalp çizilmesi planlanıyor. Kalpler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçen yıl Covid-19'a yakalanmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldığı St Thomas Hastanesi'nin dışındaki Thames Nehri'nin güney kıyısındaki yüzlerce metre uzunluğundaki duvara çizilecek.

Grubun kurucu ortaklarından Matt Fowler yaptığı açıklamada, "Her kalp ayrı ayrı elle boyanmıştır ve tamamen benzersizdir, tıpkı kaybettiğimiz sevdiklerimiz gibi. Toplu kaybımızın boyutu gibi bu anıt da devasa olacak" dedi.

İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, Covid-19 salgınının sona ermesinin ardından kalıcı bir anıt inşa etme sözü verilmişti.

- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek
- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek
- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek
- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek
- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek
- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek
- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek
- Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ali İhsan Su Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Özge Özder Sezen Aksu Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Caner Erkin Şenol Güneş İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Londra'da Covid-19 kurbanlarının anısına yaklaşık 150 bin kalp çizilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 22:19:54. #1.14#
title