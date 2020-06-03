Londra'da binlerce kişi George Floyd için yürüdü
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Londra'da binlerce kişi George Floyd için yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, ABD'de polis şiddeti sonucu ölen siyahi George Floyd için yürüdü.

Londra'da binlerce kişi George Floyd için yürüdü
03.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:54

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, ABD'de polis şiddeti sonucu ölen siyahi George Floyd için yürüdü. Ülkenin büyük parklarından Hyde Park'ta ırkçılığa karşı tepki amacıyla eylem gerçekleştirildi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan eylemlere Avrupa'nın birçok ülkesinden destek geliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, Black Live Matter 'Siyahlerin hayatları önemlidir' yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Hype Park'ta toplanan binlerce kişi ırkçılığa karşı tepki göstererek Victoria ve Knightsbridge bölgelerine doğru yürüyüşe geçti.

İngiliz polisi, gerçekleştirilen eylem sırasında hem karadan hem havadan protestocuları takip etti. Kalabalık nedeniyle Londra trafiği zaman zaman sıkıştı. Yapılan yürüyüşün son bulduğu alana yaklaşırken bir polis aracı, göstericilerin yürüdüğü yola girdi. Göstericiler aracın üzerine yürüyerek aracı yürüyüş yolunun dışına çıkarttı.

Bugün gerçekleştirilen eylemlerin ardından 6 Haziran'da parlamento önünde, 7 Haziran'da ise ABD büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştirilmesi planlanıyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

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