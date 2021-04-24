Londra'da aşı pasaportu protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Londra'da aşı pasaportu protesto edildi

Londra'da aşı pasaportu protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere'de aşı pasaportu uygulaması karşıtları, başkent Londra'da sokaklara dökülerek gösteri düzenledi.

İngiltere'de aşı pasaportu uygulaması karşıtları, başkent Londra'da sokaklara dökülerek gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan en büyük parklardan Hyde Park'da binlerce aşı pasaportu karşıtı gösteri düzenledi. Protestocular, aşı pasaportuna karşı sloganlar eşliğinde parktan kent merkezine yürüdü. Protestocuların çoğunun maske takmadığı görülürken, maske takan kişilerden de maskelerini çıkartmaları istendi. Yürüyüş ve gösteri sırasında sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı. Yaklaşık 4 saat süren protesto olaysız bir şekilde son buldu.

AB ülkelerinde eleştirilmişti

Yeşil pasaportun (aşı pasaportu) getirilmesi AB (Avrupa Birliği) içinde bazı eleştirilere yol açmıştı. Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülke, pasaportun aşılanmış ve aşılanmamış Avrupa vatandaşları arasında eşitsizlik ve ayrımcılığa neden olma riski oluşturacağının altını çizmişti.

AB'nin aşı pasaportunda hangi aşılar geçerli olacak?

AB tarafından geliştirilen ve yaz tatilleri yaklaşırken seyahatleri kolaylaştırmayı ve turizm sektörünü yeniden canlandırmayı hedefleyen "sağlık pasaportu" veya "aşı pasaportu" kişinin Covid-19 bulaşma riski taşımadığını kanıtlamayı amaçlıyor. QR kodlu dijital veya kağıt şeklinde olacak aşı pasaportunda kişilerin Covid-19'a karşı aşı olduğunu, PCR veya hızlı antijen test sonucunu veya hastalığı tedavi ettiğine dair bilgiler yer alacak.

AB'nin 27 ülkesinde geçerli olacak aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZenaca ve Johnson&Johnson aşılarının kabul edileceği açıklanmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek
Lastik etiketlerine getirilen düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek
İngiltere, Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığını kabul etti
İngiltere, Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığını kabul etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Demet Akalın Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Londra'da aşı pasaportu protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 21:53:58. #1.16#

title