LoL Royal Youth ismi mi değişti, neden yok? Takımın yeni adı Nasr Esports mu oldu? Nasr Esports hangi takımın yeni ismidir?

2018 yılından beri Royal Youth ismi ile LoL Espor arenasında gördüğümüz başarılı takım, geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile NASR Esports bünyesi altına girdiğini duyurdu. Takımın ismi bundan böyle NASR Esports Türkiye oldu. Peki NASR Esports güncel kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular yer alıyor? 2021 güncel Nasr Esports LoL oyuncuları ve isimler