LoL Royal Youth ismi mi değişti, neden yok? Takımın yeni adı Nasr Esports mu oldu? Nasr Esports hangi takımın yeni ismidir?
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LoL Royal Youth ismi mi değişti, neden yok? Takımın yeni adı Nasr Esports mu oldu? Nasr Esports hangi takımın yeni ismidir?

06.02.2021 01:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 01:38
LoL Royal Youth ismi mi değişti, neden yok? Takımın yeni adı Nasr Esports mu oldu? Nasr Esports hangi takımın yeni ismidir?

2018 yılından beri Royal Youth ismi ile LoL Espor arenasında gördüğümüz başarılı takım, geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile NASR Esports bünyesi altına girdiğini duyurdu. Takımın ismi bundan böyle NASR Esports Türkiye oldu. Peki NASR Esports güncel kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular yer alıyor? 2021 güncel Nasr Esports LoL oyuncuları ve isimler

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki NASR Esports yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

ROYAL YOUTH TAKIM İSMİ Mİ DEĞİŞTİ? YENİ ADI NE OLDU?

Geçtiğimiz sezon Şampiyonluk Ligi'nde yer alan Royal Youth takımı Nasr Esports takımı bünyesine katıldı. Bundan böyle takımın yeni adı Nasr Esports Türkiye olacak. Kısacası takımın ismi değişti ve yeni ismi NASR Esports Türkiye oldu.

NASR ESPORTS 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi NASR Esports kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Young Seok 'Last' Jung

Ormancı : Umut 'Kituruken' Ceylan

Orta Koridor : Ahmad 'Giyuu' Charif

Alt Koridor : Seung Min 'BaekHo' Paek

Destek : Bahadır 'Japone' Çolak

NOT : Geçtiğimiz sezondaki Royal Youth takımı artık NASR Esports oldu. Royal Youth bundan böyle NASR Esports olarak yoluna devam edecek. Kısacası takımın ismi değişti ve yeni ismi NASR Esports Türkiye oldu.

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