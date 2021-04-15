LoL MSI 2021'in ilk takımları belli oldu!
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LoL MSI 2021'in ilk takımları belli oldu!

LoL MSI 2021'in ilk takımları belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Hızla yaklaşan League of Legends Sezon Ortası Turnuvası (MSI)nın 2021 bölgelerin başlangıç grupları belli olmuştu. Turnuvaların sona ermesiyle gruplar da şekillenmeye başladı. İşte MSI 2021'de mücadele edecek ilk takımlar!

MSI 2021'ye bölge turnuvalarında başarı elde eden en iyi takımlar katılıyor, yani kısaca şampiyon olan takımlar. Geçtiğimiz haftalarda bölgelerin yer alacağı gruplar belli olmuştu. Daha önce paylaşığımız haberi kısaca hatırlatmak gerekirse bölge grupları şu şekilde;

  • A Grubu Takımları: LPL, VCS, LCL, LCO
  • B Grubu Takımları: LEC, PCS, ŞL, CBLOL
  • C Grubu Takımları: LCK, LCS, LLA, LJL

TURNUVAYA GİTMEYE HAK KAZANAN ŞAMPİYON TAKIMLAR

Geçtiğimiz günlerde oynanan final karşılaşmaları sonucunda C grubu tamamen şekillendi. C grubu dışında 2 gruptan da sadece 1'er takım belli oldu. İşte MSI 2021'de mücadele edecek takımların isimleri ve grupları!

LoL MSI 2021'in ilk takımları belli oldu!

C Grubu

  • Damwon Gaming KIA
  • Cloud 9
  • Infinity Esports
  • DetonatioN FocusMe

A Grubu

  • Pentanet.GG

B Grubu

  • MAD Lions

Bölgelerde oynanan final karşılaşmalarının ardından MSI 2021 için oluşan tablo şu an bu şekilde. Ülkemizi temsilen katılacak olan takım fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor karşılaşmasını kazanan takım olacak. 17 Nisan günü oynanacak VFŞL Kış Mevsimi Finali'nin galibi ise MSI 2021'de temsilcimiz Armut ve takımı MAD Lions ile karşı karşıya gelecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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