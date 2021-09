Lokman Hekim, insanlık tarihinde henüz tam manayla öğrenilememiş bir kişidir. Hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim'in hayatı nedir? Lokman Hekim ve ölümsüzlük iksiri nedir? sorularının cevabı haberimizde...

LOKMAN HEKİM KİMDİR?

Lokman Hekim'in İslam'a göre peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir. Kur'an'da Lokman Hekim'den Lokman Suresi'nde bahsedilir. Allah tarafından Lokman'a hikmet verildiği belirtilir. Oğluna verdiği öğütler anlatılır.

Efsanevi bir kişilik olan Lokman Hekim'ın kimliği ile ilgili tefsir kitaplarında çok farklı anlatımlar tefsir yazarlarının değişik kaynaklardan duyumsadıkları görüşlerini yansıtır ve birbirlerinden farklı kimlik ve soy bilgileri bu kaynaklarda yer alır. İslami düşünür Muhammed Esed'e göre Lokman tıpkı Hızır gibi kurgusal bir kişiliktir ve prototip bir derlemedir.

LOKMAN HEKİM VE ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ NEDİR?

Lokman Hekim'ın ölümsüzlük iksirini bulduğu ancak formülünü kaybettiğine dair efsaneler mevcuttur. Formülü nasıl kaybettiği ise değişik kaynaklarda değişik şekillerde anlatılır. Bir efsaneye göre içinde ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp kaybetmiş, bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük formülü yağmurda silinmiştir. Bir rivayete göre de iksir, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yok edilmiştir.

Bir rivayete göre Hzç Davud Lokman Hekim'e bir koyun kesmesini ve kendisine en iyi yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman Hekim, koyunun yüreğini ve dilini getirir. Başka bir gün Hz. Davud kendisine koyunun en kötü yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman Hekim yine yüreğini ve dilini getirir. Hz. Davud neden böyle yaptığını sorunca Lokman Hekim şöyle cevap verir: "İyilik için kullanıldığında yürekten ve dilden daha iyi bir şey yoktur. Kötülük için kullanıldığında da yürekten ve dilden daha kötü bir şey yoktur."

