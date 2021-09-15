Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim'in hayatı nedir? Lokman Hekim ve ölümsüzlük iksiri nedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim'in hayatı nedir? Lokman Hekim ve ölümsüzlük iksiri nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim'in hayatı nedir? Lokman Hekim ve ölümsüzlük iksiri nedir?

Lokman Hekim'in kim olduğu hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim'in hayatı nedir? Lokman Hekim ve ölümsüzlük iksiri nedir? detaylar haberimizde...

Lokman Hekim, insanlık tarihinde henüz tam manayla öğrenilememiş bir kişidir. Hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim'in hayatı nedir? Lokman Hekim ve ölümsüzlük iksiri nedir? sorularının cevabı haberimizde...

LOKMAN HEKİM KİMDİR?

Lokman Hekim'in İslam'a göre peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir. Kur'an'da Lokman Hekim'den Lokman Suresi'nde bahsedilir. Allah tarafından Lokman'a hikmet verildiği belirtilir. Oğluna verdiği öğütler anlatılır.

Efsanevi bir kişilik olan Lokman Hekim'ın kimliği ile ilgili tefsir kitaplarında çok farklı anlatımlar tefsir yazarlarının değişik kaynaklardan duyumsadıkları görüşlerini yansıtır ve birbirlerinden farklı kimlik ve soy bilgileri bu kaynaklarda yer alır. İslami düşünür Muhammed Esed'e göre Lokman tıpkı Hızır gibi kurgusal bir kişiliktir ve prototip bir derlemedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

LOKMAN HEKİM VE ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ NEDİR?

Lokman Hekim'ın ölümsüzlük iksirini bulduğu ancak formülünü kaybettiğine dair efsaneler mevcuttur. Formülü nasıl kaybettiği ise değişik kaynaklarda değişik şekillerde anlatılır. Bir efsaneye göre içinde ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp kaybetmiş, bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük formülü yağmurda silinmiştir. Bir rivayete göre de iksir, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yok edilmiştir.

Bir rivayete göre Hzç Davud Lokman Hekim'e bir koyun kesmesini ve kendisine en iyi yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman Hekim, koyunun yüreğini ve dilini getirir. Başka bir gün Hz. Davud kendisine koyunun en kötü yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman Hekim yine yüreğini ve dilini getirir. Hz. Davud neden böyle yaptığını sorunca Lokman Hekim şöyle cevap verir: "İyilik için kullanıldığında yürekten ve dilden daha iyi bir şey yoktur. Kötülük için kullanıldığında da yürekten ve dilden daha kötü bir şey yoktur." Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Mehmet Erdem Amelia Hamlin
Spor Okan Buruk Mesut Özil Burak Yılmaz Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim'in hayatı nedir? Lokman Hekim ve ölümsüzlük iksiri nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 09:30:03. #1.17#