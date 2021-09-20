Lokma tarifi! Masterchef Lokma tatlısı nasıl yapılır? 20 Eylül Lokma tatlı tarifi! Masterchef Lokma için gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler ve tatlılar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Piliç Lokma tarifi oldu. Peki en güzel Piliç Lokma tatlı tarifi nasıldır? Piliç Lokma tatlısı nasıl yapılır? Piliç Lokma için gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef Lokma tatlısı eski zamanlardan beri babaannelerimizin, anneannelerimizin döktüğü, çıtır çıtır, bol şekerli bir tatlı olarak hafızalarımızda yerini alır. "Lokma dökmek" terimi aile büyüklerimizden dilimize pelesenk olmuştur. MasterChef yeni bölümde mavi ve kırmızı takım en lezzetli lokmayı dökmek için yarışacak. Son zamanlarda lokma tatlısı popüler kültürle buluştu ve sade lokma tarifi yerini çikolatalı, kremalı seçeneklerine bıraktı. Artık bir sokak lezzeti sayılan lokma tatlısını dışarıda yapan çok sayıda mekanlar olsa da evde dökülen lokma tatlısının lezzeti her zaman bir başka oluyor. Oldukça basit malzemelerden yapılan lokma tatlısı tarifi ve püf noktalarını yazımızda bulabilirsiniz.

MASTERCHEF LOKMA TARİFİ

MasterChef Lokma tatlısının az yağ çekeni ve şekeri ayarında olanı makbuldür. Aksi halde mideyi rahatsız edecektir. İzmir Lokması olarak da bilinen Lokma tatlısı her evde bulunan un, tuz, maya ve şeker ile yapılmaktadır. Bunun haricinde kızartmak için sıvı yağ gerekir. Ve tabii ki lokma nasıl yapılır sorusuna "çıtır çıtır" cevabını veririz. Çıtır çıtır lokma tarifi ve püf noktalarını yazının devamında bulabilirsiniz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Malzemeler:

3,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

3 bardak ay çiçek yağı

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su (şerbeti için)

3-4 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Unun hepsini geniş bir karıştırma kabının içerisine alalım ve ortasını havuz gibi açalım. Unun ortasına kuru mayayı ve toz şekeri ilave ederek karıştıralım. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Un harcına 2 su bardağı ılık suyu yavaş yavaş ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Cıvık ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar bu işleme devam edelim.

Elde ettiğimiz hamuru bir süre mayalanmak için bırakacağız. Bu yüzden üzerini bir streç film yardımıyla kapatalım ve bir kenara 1 saatliğine alalım.

Hamur mayalanırken bir yandan şerbetini ayarlayalım. Şerbet için derin bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı suyu ve toz şekeri alalım. Toz şeker eriyene kadar iyice karıştırarak pişirmeye başlayalım. Şeker tamamen eriyince 3-4 damla limon suyunu da ilave edelim ve hafiften kaynamaya başlayınca şerbeti ocaktan alalım. Bir kenarda soğumaya bırakalım.

Mayalanan hamuru yağlı bir kaşık yardımıyla kızartmaya atabilirsiniz. Daha kolay bir seçenek isterseniz de sıkma torbasından yardım alabilirsiniz. Bunun için hamuru sıkma torbasının içerisine aktaralım. Ucunu keselim.

Bir yandan 3 bardak ay çiçek yağını yavanın içinde kızdıralım. Lokmaları sıkma torbasından itelim ve lokmaları yağlı bir makas yardımıyla keserek yağın içine atalım.

Şerbeti bir kabın içerisine alalım. Kızaran lokmaları yağdan alıp hemen şerbetin içerisine atalım ve bir 10-12 saniye şerbetin içerisinde tutalım. Tüm lokmalar için aynı şeyi yapalım. Sıcak sıcak yiyebilirsiniz! Afiyet olsun!

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